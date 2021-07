Tchad : les diplômés sans emploi accentuent la pression pour leur intégration

Les lauréats appellent à boycotter le déroulement du Brevet d'études fondamentales qui débute demain, demandent la démission du ministre de la Fonction publique, la fermeture des Écoles nationales supérieures et leur intégration à la fonction publique.



Neuzilka Emmanuel, porte-parole du collectif des lauréats professionnels, dénonce une "machine de pillage qui ne se souci pas de la jeunesse".



Le coordonnateur de la plateforme des diplômés sans emploi, Alain Djitebaye et la porte-parole Safia Youssouf, déplorent le manque de compréhension des autorités. "Nous les jeunes sans emploi n'avons pas été consultés pour le dialogue national inclusif. Nous sommes écartés", affirme Safia Youssouf.



"Nous devons avoir le moral haut. Nous ne devons avoir peur de rien", selon Neuzilka Emmanuel, porte-parole du collectif des lauréats professionnels.



"Les amis, cessons de faire les singes, ça ne nous arrange pas", renchérit un lauréat professionnel en instance d'intégration.



De l'avis de Me. Koudé, avocat du collectif des lauréats, "la fonction publique appartient à tous les tchadiens et tous les diplômés doivent être intégrés car c'est un droit (...) C'est une injustice qui est criarde".