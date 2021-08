Tchad : les diplômés sans emploi assurent que leur lutte n'est pas abandonnée

Un autre point évoqué au cours de l'assemblée : le recensement des diplômés sans emploi de tout le pays. En province, des "individus mal intentionnés" enregistrent les dossiers des diplômés et en font un business.



"La police a eu à mettre la main sur l'un des responsables du lobby. Au départ, celui-ci a refusé de décliner son identité aux forces de l'ordre et de sécurité. Il fut embarqué et emprisonné. Ça s'est passé à Sarh dans le Moyen-Chari", a témoigné un lauréat.



Les lauréats ont décidé de ne plus recevoir les dossiers des provinciaux qui sont expédiés par les agences de voyage.



Après l'assemblé générale, les lauréats se sont rendus à Ambatta, dans le 7ème arrondissement, pour présenter leurs condoléances à la suite du décès d'une membre du collectif.