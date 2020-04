Tchad : les dons aux soldats blessés se multiplient

L'association pour le développement et la protection de l'environnement du département de Mourdi (ADEPEM), Brahim Touka Galma, a remis ce samedi 11 avril 2020 à l'hôpital militaire d'instruction, un don aux soldats blessés.



Le don est composé de produits alimentaires et de matériel d'hygiène pour la lutte contre le Covid-19.



Le coordonnateur de l'association, Brahim Touka Galma explique que son association a pour mission de promouvoir le développement social, économique, politique et culturel de la province de l'Ennedi Est en général, et celui du département de Mourdi en particulier.