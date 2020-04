Tchad : les dons continuent d'affluer aux militaires blessés de Bohoma

La présidente du groupe des jeunes pour le Mouvement Patriotique du Salut (GJ/MPS), Mme. Sadia Abdoulaye Youssouf, a remis mardi à l'hôpital militaire d'instruction, des dons de soutien composés de dizaines de cartons de savons et des couvertures aux soldats blessés lors de l'attaque terroriste de Boko Haram à Bohoma le 23 mars dernier.



Les jeunes du MPS ont expliqué qu'ils ont tenu à apporter leur soutien moral et matériel aux forces de défense et de sécurité "dans leurs actions pour le bien-être de la population tchadienne."



Dans son allocution, la présidente du GJ/MPS, Mme. Sadia Abdoulaye Youssouf, a déclaré avoir "organisé cette visite dans cet hôpital pour apporter notre soutien moral et matériel pour le bien-être de nos vaillants soldats qui sont là jour et nuit au service de la nation tchadienne."



"C'est grâce à Idriss Deby Itno, président de la République, que la paix voit son jour dans notre pays à travers l'opération dénommée "Colère de Boma". Cette opération a donné un grand succès pour la paix au Tchad. Nous disons milles fois Merci pour cette sécurité chèrement acquise en faveur de la population Tchadienne", a dit Mme. Sadia Abdoulaye Youssouf.



Elle a lancé un appel à l'endroit de la population visant à "soutenir Idriss Déby, garant de la paix, de la stabilité, et de la concorde nationale, dans cette opération contre la secte Boko Haram, car la sécurité est le vecteur du développement."