Tchad : les douanes lèvent la mesure d'interdiction de l'exportation des arachides

Le 8 janvier 2022, la direction générale des douanes a interdit l'exportation des céréales, des oléagineux dont l'arachide, les grains de coton et les tourteaux sur l'ensemble du territoire national, à l'exception du sésame, selon une note de service adressée aux chefs de circonscriptions provinciales des douanes, aux chefs des bureaux des douanes, commissaires en douane agréés, importateurs et exportateurs.



Cette mesure faisait suite au déficit pluviométrique de l'année 2021 qui a accru l'insécurité alimentaire.



Au Tchad, 5,5 millions de personnes, soit près d'une personne sur trois, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L'insécurité alimentaire et la malnutrition touchent 5,1 millions de personnes, dont 1,7 million sous sa forme sévère.