Tchad : les douaniers de l'Ennedi Est indexés pour "mauvais comportements"

Le gouverneur de l'Ennedi Est, Teguene Idibey Berde s'est rendu cette semaine dans les locaux des douanes d'Am Djarass après avoir été informé de mauvais comportements d'agents par les services déconcentrés administratifs. Il est venu s'assurer du respect des procédures d'assiette et de liquidation des droits de taxes douaniers, selon ses collaborateurs.



Au cours de sa visite, le gouverneur a constaté des déperditions de recettes. Il a appelé les douaniers au changement de comportement et de mentalité.



"L'objet de la visite est de constater certaines informations. Je suis venu informer la douane de changer de comportement et de mentalité, faire des recettes pour que la population vive à travers les fonctionnaires qui doivent être payés par les services des finances. La province de l'Ennedi Est doit faire de son mieux. Certaines instructions fermes ont été données aux services générateurs des recettes de douanes, plus particulièrement tous les services de recettes de la circonscription de l'Ennedi Est doivent faire rentrer l'argent dans la caisse de l'Etat pour que les fonctionnaires soient payés", a déclaré le gouverneur de l'Ennedi Est, Teguene Idibey Berde.



Il a rappelé aux douaniers et agents certains principes de l'administration à savoir le respect de l'autorité de l'Etat et de la hiérarchie, ainsi que l'étroite collaboration afin de relever les défis liés au développement de la province.



Le chef de la circonscription des douanes de la province de l'Ennedi Ouest et Est, Meloumbaye Jean a assuré que ses services mettront en oeuvre les orientations des autorités provinciales. Il s'est félicité de la visite du gouverneur qui a permis de faire le point sur les activités douanières.