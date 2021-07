Tchad : les écoliers du Lac apprennent à se protéger du Covid-19

La délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Lac va en guerre contre la maladie à coronavirus. Ceci à travers une vaste campagne de sensibilisation dans les écoles et centres d'alphabétisation, cibles du projet "Appui au développement des jeunes enfants dans la province du Lac" (ADELAC).



La délégation conduite par le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, s'est rendue tour-à-tour à Midi Koura, Melea, Kalali Dolet, Toui, Daguila et Taou Kriou pour sensibiliser les leaders communautaires afin d'éviter la contamination au Covid-19 dans les milieux scolaires.



Partout où la délégation est passée, les membres de la mission se sont relayés pour expliquer au public le mode de contamination, les conséquences et les mesures de prévention édictées par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination. Les membres de la mission se sont servis de posters et des dispositifs de lavage des mains pour passer le message de sensibilisation.



Le délégué est accompagné dans ce déplacement de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Mamdi, Moussa Ali Mboudou, de l'inspecteur pédagogique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du Lac, Adoum Saleh Lamine, des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire et des représentants d'IRC et de COOPI.



Cette campagne de sensibilisation est rendue possible grâce au soutien du projet ADELAC, mis en œuvre par le consortium composé de l'ONG COOPI, Partenariat pour l’appui et le développement des innovations en éducation, santé et environnement (PADIESE), Initiatives développement (ID), sous le lead de International Rescue Committee (IRC) et financé par l'Agence française de développement (AFD).