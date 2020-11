Tchad : les effectifs militaires vont être renforcés au Sud face à l'insécurité

Le président de la République a promis jeudi un renforcement des effectifs et moyens militaires au Mayo Kebbi Est, lors d'une rencontre avec différents responsables des forces de défense et de sécurité à Bongor.



Idriss Déby a demandé de combattre "sans ménagement" le phénomène des enlèvements contre rançon et les vols de bétails.



"Rien ne sera comme avant. (...) On ne peut plus tolérer cette pratique moyenâgeuse", a indiqué le président qui a entamé une tournée dans la zone méridionale depuis ce jeudi.



Le chef de l'État a ordonné la levée de toutes les barrières à l'intérieur du Mayo Kebbi Est et a mis en garde les brebis galeuses.