Tchad : les élections se préparent dans l'attente des appuis extérieurs

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah et la représentante résidente du PNUD, Carol Flor-Smereczniak ont tenu ce mardi 22 janvier une réunion à N'Djamena sur la préparation des élections législatives et communales.



La réunion a permis de faire le point sur les dispositifs à mettre en place pour la bonne organisation des élections dans les prochains mois.



"Le gouvernement a annoncé les élections législatives pour l'année 2019. Nous, nous réjouissons que ces élections vont se tenir car nous pensons que c'est important pour le Tchad. Toute élection dans n'importe quel pays est un exercice de souveraineté. Aujourd'hui, le PNUD se met à la disposition du gouvernement pour appuyer l'organisation de ces élections avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers", a déclaré la représentante résidente du PNUD, Carol Flor-Smereczniak.



Mahamat Abali Salah a rassuré que l'ensemble de son département s'active pour que toutes les dispositions soient prises d'ici la fin du mois, afin que les élections se tiennent de manière optimales.



"Nous avons commencé, avec le bureau permanent des élections, à nous pencher sur le côté technique pour voir si les élections peuvent se tenir dans les délais. Nous attendons des appuis de nos partenaires. Nous avons décidé d'activer le comité de pilotage des partenaires d'ici la fin du mois de janvier", a souligné le ministre Mahamat Abali Salah.



Plusieurs pays vont soutenir et accompagner le Tchad dans la tenue des élections.