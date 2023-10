Tchad : les élèves exemplaires de Mao reçoivent des fournitures scolaires

La remise était présidée par le chargé de communication de l'organisation, Adji Mahamat Seid, en présence des membres de la plate-forme et des chefs d'établissements. Les kits comprennent des sacs, des cahiers et d'autres fournitures scolaires.



Adji Mahamat Seid, le chef de mission et chargé de communication de la plate-forme associative du Grand Kanem, a encouragé les élèves à redoubler d'efforts, soulignant que leur avenir en dépendait. Il a également précisé que cette action n'était pas la dernière, et que la Plate-forme continuerait à soutenir les meilleurs élèves.



L'équipe de la plate-forme a ensuite remis des craies, des livres et d'autres manuels didactiques aux chefs d'établissements, après la distribution des kits aux élèves.