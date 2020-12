Tchad : les élèves s'approprient les valeurs de non-violence à Goz Beida

L'association des jeunes pour la cohabitation pacifique et la non violence en milieu scolaire a lancé samedi une campagne de sensibilisation dans les différents établissements scolaires de la ville de Goz Beida, dans la province de Sila.



Le président de l'association Mahamat Souleyman Foutouma explique que l'objectif est d'inciter les élèves à éviter la violence et inculquer les valeurs de paix en milieu scolaire. En cas de conflit, le dialogue doit être privilégié. La non-violence doit également se manifester à travers un langage approprié et non vulgaire.



"Les élèves doivent prendre conscience que l'école donne une chance pour l'éducation. Ce n'est pas un lieu de bataille", explique-t-il.



Dans les salles de classe, les membres de l'association se sont succédés pour relayer des messages à l'ensemble des élèves.



La tournée de sensibilisation a été marquée par des jeux concours sur différents sujets et la remise de cadeaux aux gagnants.