Tchad : les élus locaux de 11 communes formés pour une meilleure gestion

Les élus locaux et professionnels des collectivités de 11 communes de la capitale ont bénéficié mardi d'une formation au cours d'un atelier au Ledger Plaza, à N'Djamena. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad.



Les participants ont renforcé leurs capacités sur le processus d'élaboration et la mise en œuvre du budget participatif au niveau communal.



La formation leur permet d'améliorer l'efficacité de l'administration locale, et d'être outillés en matière de transparence pour une réelle implication des principaux acteurs locaux dans la mise en oeuvre du suivi, de l'évaluation et du contrôle des affaires locales.



La politique de la décentralisation et le rôle actuel et futur des collectivités autonomes ont été au centre des débats.



"Le projet apporte un appui en matière de d'assainissement des villes et aussi l'emploi des jeunes dans le cadre des activités de hautes intensité de main d'œuvre. Il vise surtout au renforcement des capacités techniques des élus locaux afin d'être plus opérationnels au niveau communal", a souligné le directeur du portefeuille de l'organisation Z.I.Z au Tchad.



D'après le directeur de l'Economie et des Finances, Ramadane Djerssey, "pour réussir cette session participative dans les collectivités autonomes, le renforcement des capacités des cadres et des élus est indispensable."



"Ces modes de gestion contribueront à la consolidation et au renforcement de la démocratie à la base et permettront aux collectivités autonomes de formuler des projets de développement locaux pour une meilleur mobilisation des ressources en vue du bien-être des citoyens", a-t-il souligné.



La Z.I.Z au Tchad a pour rôle de renforcer la démocratie locale, et promouvoir le développement des toutes les communes.