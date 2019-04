Tchad : les employés de Tigo mettent fin à la grève suite à un accord

Un protocole d'accord a été signé ce mercredi 24 avril entre les employés de Tigo Tchad et la direction de Millicom Tchad. L'accord met fin à la grève sèche et illimitée entamée le 25 mars dernier par le personnel qui revendiquait l'application de l'article 50b de la convention d'entreprise.



Un arrêté inter-ministériel a également été signé pour garantir l'application du protocole d'accord à travers un comité de suivi.



"Un comité de suivi de l'application intégrale des dispositions du protocole d'accord signé ce vendredi 24 avril 2019, entre la direction générale de Millicom Tchad et les employés, a également été mis en place en présence du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social", a précisé le ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la Communication.



Les employés ont décidé de lever la grève au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi soir. Ils vont reprendre le travail dès vendredi 26 avril.



Dans un communiqué, les employés grévistes ont remercié les autorités qui ont mis en place un panel pour résoudre la crise et trouver un terrain d'entente entre les parties.