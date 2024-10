Tchad : les énarques de l'extérieur réclament l'intégration à la fonction publique

A travers un point de presse tenu ce vendredi 04 octobre 2024 à la Maison des médias du Tchad, le Collectif des Diplômés Tchadiens des Ecoles Nationales d’Administration et de Magistrature de l’Extérieur (CODITENAM) a réclamé l'intégration de ses membres à la fonction publique.



A l'occasion de ce point de presse animé par leur porte-parole, Baïbonwa Jonas, les membres du Collectif des Diplômés Tchadiens des Ecoles Nationales d’Administration et de Magistrature de l’Extérieur ont tenu à exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis du gouvernement qui demeure sourd, face à leur plainte réclamant les meilleures conditions, et surtout leur intégration à la fonction publique.



En effet, le CDITENAME signale que plusieurs démarches ont été entreprises depuis mars 2022, jusqu’à nos jours, auprès des plus hautes autorités de la République, notamment à la Présidence de la République, à la Primature et au ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale.



Elles sont relatives à l’intégration à la fonction publique des lauréats des Ecoles Nationales d’Administration et de Magistrature (ENAM) du Niger, du Togo, du Gabon, Cameroun, et du Burkina, entre autres, mais sans suite favorable. Entre temps, des arrêtés portent intégration dans le cadre régulier à la fonction publique en faveur des enfants du cercle politique, proches du système, dans un contexte marqué par le clientélisme et le favoritisme.



Pour conclure, le Collectif lance un cri de détresse et de lamentation à l’endroit du président de la République et de son gouvernement, afin de revenir à leur bon sentiment, et de songer à la situation des lauréats et membres dudit Collectif qui ont terminé leurs formations depuis 2007, et restent aujourd’hui abandonnés à leur triste sort.