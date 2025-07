Tchad : les énarques reconnaissants de leur nomination à la tête des entités administratives

Près de 70 énarques récemment nommés à la tête des entités administratives, ont de quoi se réjouir et exprimer leur gratitude au gouvernement. C'est ce qu'ont fait les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA), lors d'un point-presse au sein de cette prestigieuse institution.



Cette nomination est un "geste fort et porteur d'espoir et rassurant pour une administration considérée pendant longtemps comme une manne de récompense aux hommes politiques", rappelle d'emblée Aloka Andakeizou, président de l'association des Énarques du Tchad. En effet, l'administration publique était jusque-là la chasse gardée des thuriféraires du régime, tout de même amateurs.



Des voix se sont donc levées pour exiger que soit confiée aux lauréats de l'ENA, la gestion de cette administration. "Des sensibilités tchadiennes ont toujours réclamé l'utilisation des énarques dans l'administration publique", certifie Aloka Andakeizou. Heureusement, cette réclamation est prise en compte. Les énarques sont nommés ministres.



Aussi, le président de de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi "s'est entouré des énarques", à la satisfaction de leur association. L'association des énarques admet toutefois que ce changement "est un processus qui ne peut se réaliser qu'une seule fois". Autrement, elle espère que les énarques occuperont progressivement les places qui leur reviennent de droit.



En attendant, elle appelle les énarques à prendre hâtivement service, et à faire leurs preuves. "Vous êtes en mission. Soit vous donnez raison à ceux qui ont toujours barré le chemin pour occuper vos places, soit vous donnez raison à ceux qui ont réclamé votre employabilité ", lance Aloka Andakeizou.