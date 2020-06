Tchad : les enfants atteints de drépanocytose à l'honneur à N'Djamena

La cérémonie a été marquée par des jeux de compétition. Ils ont opposé différents enfants atteints de drépanocytose pour montrer qu'ils sont des enfants comme les autres et qu'ils peuvent exprimer leur talent et leur joie de vivre.



​C'est un moment de convivialité et d'oubli de la maladie, l'instant d'une marche, d'une course et d'épreuves combinées. Chaque enfant a reçu une médaille, un masque et des savons.