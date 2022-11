Tchad : les enfants qui souffrent de marasme ont 9 fois plus de risques de mourir qu'un enfant normal

Dr. Mahamat Béchir, nutritionniste et épidémiologiste, explique que la malnutrition est la première cause de mortalité dans les pays en voie de développement. Les maladies nutritionnelles sont classées en trois catégories à savoir la maladie nutritionnelle due à une carence de nutriments, la maladie nutritionnelle due à un excès de nutriments puis celle qui est causée par le métabolisme.



"La malnutrition aigüe est déterminée par rapport au poids et à la taille de l'enfant. Les formes les plus sévères sont le "quoichencor" et le marasme. Les enfants qui souffrent de cette forme de malnutrition ont neuf fois plus de risques de mourir qu'un enfant normal. Cette maladie peut être traitée et guérie.



Au Tchad, plus de 4000 enfants souffrent de cette forme de maladie. Si l'on ajoute la forme aigüe modérée, nous sommes autour de 1,5 millions d'enfants qui en souffrent, indique Dr. Mahamat Béchir.



Pour ce qui est de la malnutrition chronique, on peut la déterminer par rapport à la taille et à l'âge de l'enfant. Elle est la forme la plus grave de malnutrition car elle attaque le cerveau. Cette maladie touche à peu près 5,4 millions enfants.



"Il faut souligner que la malnutrition n'est pas seulement la sous-nutrition car il y a aussi la sur-nutrition qui peut conduire à l'obésité. Il est cependant déconseillé de consommer les aliments qu'on trouve ça et là dans la rue, tout en évitant l'excès en sucre", conclut Dr. Mahamat Béchir.