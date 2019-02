Tchad : "les ennemis de la République trouveront le MPS sur leur chemin"

Le Bureau politique national (BPN) du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) qualifie de "subversives" les "déclarations surprenantes qui fusent depuis quelques jours", a appris Alwihda Info d'un communiqué du secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada. Le MPS estime que ces déclarations "s'évertuent à faire l'apologie des mouvements armés qui tentent de porter atteinte aux institutions, à la souveraineté nationale et de remettre en cause l'unité nationale et la démocratie pluraliste."



"Plus étonnant et plus intolérable est le fait que ces déclarations sont faites, pour la plupart, par des chefs de partis politiques. Or, les résolutions de la Conférence nationale souveraine (CNS), résultantes d'un consensus unanime, ont banni la prise de pouvoir par les armes. Et la Constitution de 1996, qui en est issue, édicte que seuls les partis politiques et les regroupements politiques concourent à l'expression du suffrage. La nouvelle constitution, promulguée le 4 mai 2018, réaffirme ce principe en son article 4. Nous pouvons renchérir en ce que l'ordonnance 20/PR/2018 du 7 juin 2018, portant charte des partis politiques, a complété cette disposition constitutionnelle et énuméré une série de droits et obligations à tout parti politique. La charte a notamment fixé des interdits et prévu des sanctions en cas de violation de la loi", explique le MPS.



"Tous les leaders et/ou chefs de partis politiques savent que la collusion avec ne rébellion armée, la complicité et l'incitation à la subversion sont des plus passibles de sanctions extrêmes. Le MPS, promoteur de la démocratie, est seul bien placé pour apprécier le prix payé pour que le Tchad soit, aujourd'hui, un pays libre et souverain, avec des citoyens jouissant de la plénitude de leurs droits et libertés", rappelle le parti politique.



Le parti met en garde que "quiconque tente ou tentera de remettre en cause les fondements de l'Etat de droit trouvera le MPS sur son chemin ; tous les ennemis de la République, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, seront traités comme tels et avec la dernière sévérité ; et puisque le tintamarre de ces derniers temps est provoqué par certains chefs de partis politiques, non contents et attristés par l'anéantissement d'une colonne d'aventuriers terroristes en provenance de la Libye, le BPN pense que le temps du recadrage est venu."



Le BPN du MPS exhorte le Gouvernement au "maintien et à l'application stricte des dispositions de l'ordonnance du 7 juin 2018 portant charte des partis politiques. Cette ordonnance, pris dans le cadre de l'article 231 de la Constitution, peut se passer de ratification." demande au secrétaire général du MPS, par ailleurs président du Cadre national de dialogue politique (CNDP), "d'engager formellement la majorité présidentielle à prendre clairement position par rapport à toutes ces déviations et faire clarifier, au besoin, l'alignement de certains de ses membres dont la position paraitrait équivoque."



Le BPN du MPS réaffirme son indéfectible soutien au Président fondateur du MPS pour l'oeuvre incommensurable et inestimable consentie pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Tchad ; exprime aux forces de défense et de sécurité ses félicitations, son soutien, ses encouragements et sa reconnaissance pour les sacrifices suprêmes consentis pour la liberté du Tchad en particulier et pour celle du Sahel en général ; soutient le Gouvernement dans ce contexte d'hostilité et lui demande d'user sans complexe des accords de coopération en matière de sécurité et de défense passés entre le Tchad et les pays amis en général et la France en particulier ; et exhorte les militants et militantes à se tenir mobilisés et vigilants afin de barrer la route aux aventuriers et autres mercenaires de tout acabit.