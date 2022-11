Tchad : les enseignants-chercheurs de l’ENSA maintiennent leur grève

Un communiqué en date du 01 juin 2022 portait déjà lancement du mot d'ordre de grève, et un autre, du 14 octobre 2022 accordait le service minimum au jury pour finaliser l'année académique 2021-2022, Cela dit, le bureau de la Section SYNECS ENSA maintient son mot d'ordre de grève et surtout le départ sans condition du directeur général.



Par ailleurs, « la Section SYNECS/ENSA rappelle aux autorités en charge du ministère de l'Enseignement Supérieur et le gouverneur de la province du Ouaddaï de prendre leur responsabilité pour mettre terme à cette situation qui a trop perduré », peut-on lire. Enfin, le bureau demande ses membres de rester sereins, solidaires et vigilants.