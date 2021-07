Tchad : les enseignants chercheurs de l'UNABA appellent à une grève

La section de l'Université Adam Barka d'Abéché du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) appelle à une grève sèche et illimitée, à compter de jeudi 8 juillet 2021.



Elle dit attendre la concrétisation de ses différents points de revendication, explique Hassan Goudja, secrétaire général adjoint, dans un communiqué.



La section syndicale exhorte ses militants qui attendent deux mois d'arriérés des primes et salaires des contractuels et bien d'autres avantages, à rester vigilants et mobilisés pour les actions à venir.