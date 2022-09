Tchad : les enseignants de la Tandjilé Ouest retardataires appelés à revenir pour la rentrée

En vue de la rentrée scolaire 2022, l'inspecteur de l'Education nationale et de la Promotion civique prépare les chefs d'établissements secondaires, dans la Tandjilé Ouest.



A cet effet, Amos Ampil Mahamat tient une rencontre préparatoire de la rentrée scolaire 2022/2023 avec les chefs des établissements scolaires secondaires du département de la Tandjile Ouest, ce 22 septembre 2022, dans la salle polyvalente du lycée numéro 1 de Kelo. Entouré du personnel de l'inspection, il a félicité les enseignants pour la réussite des élèves aux examens de fin d'année.



Pour sa part, le chef du personnel, Seilou, est intervenu pour évoquer les difficultés rencontrées dans son service. Plus précisément, la formulation des demandes, la composition des dossiers d'avancement, et le retard du dépôt des dossiers.



Par ailleurs, il attire l'attention des enseignants qui finissent les études autorisées et qui traînent encore au quartier, de revenir reprendre le travail, sinon ils seront sanctionnés. Le planificateur, de son côté, soulève les problèmes du retard des dépôts des rapports de début et de fin d'année.



La chargée des concours et des examens, Mme Henriette, a félicité les enseignants, et donné les résultats de l'année 2021/2022 qui correspondent à ceux-ci : BEF (82,60%) et BAC (65, 02%). Les chefs d'établissements présents dans la salle ont apprécié la tenue de cette rencontre. C'est d’ailleurs pour la première fois que qu'une telle rencontre de la rentrée a eu lieu.



Ils proposent que l'inspection mette à la disposition des établissements, des fiches et des formulaires des demandes, pour les aider à mieux faire leur travail.