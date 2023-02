Tchad : les enseignants du Ouaddaï reçoivent des verres correcteurs

L'ONG ACIEDD, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, a organisé une campagne ophtalmologique les 14 et 15 février 2023 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Cette campagne vise à fournir des verres correcteurs aux enseignants des différents établissements scolaires de la ville d'Abéché qui ont des problèmes de vue. Le manque de moyens financiers et matériels dans les écoles rend difficile l'acquisition de soins oculaires.



Cette campagne est donc une occasion pour les enseignants de bénéficier d'une aide en matière de santé visuelle, ce qui facilitera leur travail. La distribution de verres correcteurs est un moyen efficace pour résoudre les problèmes de vue des enseignants, qui sont souvent amenés à lire des documents et à donner des cours pendant des heures.



Cette action permettra également de réduire le nombre de professeurs en congé maladie en raison de problèmes de vue. Au total, 300 verres correcteurs seront distribués aux enseignants de différents établissements scolaires de la ville d'Abéché.



Cette campagne ophtalmologique a déjà été organisée à N'Djamena, à Moussoro, à Sarh et également à Abéché. L'initiative de l'ONG ACIEDD est louable et contribuera à l'amélioration des conditions de travail des enseignants dans la province du Ouaddaï.