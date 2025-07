Tchad : un concours destiné aux jeunes sur la résilience climatique lancé à Mao

La délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports du Kanem, en collaboration avec le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), a lancé ce mardi à Mao un concours destiné aux jeunes, en partenariat avec l’UNICEF qui finance ce projet.



Ce concours porte sur le thème : "Valorisation des initiatives locales de résilience climatique." Il offre une plateforme permettant de mettre en lumière le savoir-faire et les talents des jeunes en matière d’initiatives locales visant à renforcer la résilience, face aux effets du changement climatique.



Dans son intervention, le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Kanem, Moustapha Moussa Terap, a précisé que l’objectif de cette activité est de promouvoir les bonnes pratiques locales de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.



Le concours vise à redonner confiance et visibilité à une jeunesse engagée, qui œuvre quotidiennement, souvent dans l’ombre, pour le bien de sa communauté. Enfin, la réception des dossiers de candidature se déroulera du 1er au 15 juillet 2025. L’évaluation des projets par le jury est prévue du 16 au 22 juillet 2025, et les résultats seront officiellement publiés le 25 juillet 2025.