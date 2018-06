Tchad : les enseignants et chercheurs divisés sur la levée de leur grève

Les enseignants et chercheurs du supérieur ont tenu ce lundi, dans les locaux de la Faculté d'Ardeb Djoumal, une assemblée générale pour informer la base sur leur rencontre d'hier avec les autorités en vue de lever la grève.



Les autorités ont trouvé un compromis avec les représentants syndicaux pour lever la grève mais cela s'est terminé dans la confusion lors de cette assemblée générale extraordinaire. Le bureau exécutif du syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur est en effet apparu plus que jamais divisé sur la ligne de conduite à tenir face à cet accord qui a été trouvé avec les autorités, et qui leur semble être bénéfique.



Les uns ont plaidé pour la levée de la grève tandis que les autres s'y opposent. Un enseignant chercheur contacté par Alwihda Info nous informe que cette démarche des autorités tchadiennes vise à casser la plateforme syndicale revendicative.