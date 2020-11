Tchad : les enseignants lèvent leur grève

Le secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad (SET), Mbairiss Ngartoide Blaise, a annoncé jeudi la suspension de la grève d'avertissement. Il demande aux enseignants de reprendre le travail à compter d'aujourd'hui et appelle le gouvernement à tenir ses engagements afin de mériter la confiance des travailleurs.



À l'issue de discussions, le gouvernement et le SET se sont convenus de la mise en place d'un système fluide de transmission d'informations jusqu'à la base.



Le gouvernement a plaidé pour la levée de la grève, afin de donner la chance aux négociations de se poursuivre sereinement.



Le SET a lancé une grève d'avertissement du 2 au 7 novembre pour exiger le paiement des titres de transport de 2016 à 2019, la levée du gel des effets financiers des avancements, reclassements et titularisations, ainsi que la délivrance des cartes professionnelles aux enseignants.