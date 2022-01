Tchad : les enseignants scientifiques contractuels annoncent une grève

L'Amicale des enseignants scientifiques contractuels annonce un mot d'ordre de grève sèche et illimitée sur toute l'étendue du territoire à compter du 3 janvier 2022, annonce le rapporteur adjoint Djiraïbé Kosmadji.



L'Amicale exige le reversement inconditionnel à la fonction publique de tous les enseignants scientifiques restants et le versement à 100% des arriérés de salaires comme prévu dans le pacte social (les 50% en octobre et 50% en décembre 2021).



Pour l'Amicale des enseignants scientifiques contractuels, si le gouvernement entend aller au dialogue, il doit songer à apaiser les cœurs meurtris et l'injustice, puis tenir à ses engagements afin de préserver la paix sociale.