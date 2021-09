Tchad : les épreuves du CEFEN lancées à Faya Largeau

En bref. Les épreuves écrites de l'examen pour l'obtention du Certificat élémentaire de fin d'études normales (CEFEN) ont été lancées lundi à Faya Largeau par le secrétaire général de la province du Borkou, en présence des autorités administratives et militaires.



Les épreuves se déroulent du 6 au 8 septembre. Pour la première journée, les candidats ont eu à composer la pédagogie générale et la langue (Français et Arabe).