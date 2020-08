Tchad : les épreuves du brevet des techniciens lancées dans 19 provinces

Les épreuves du Brevet des techniciens ont été lancées mercredi au Tchad. 19 provinces sont concernées pour un total de 859 candidats.



À N'Djamena, 600 candidats dont 91 filles composent dans deux centres (le lycée technique industriel et le centre technique de formation professionnelle).



Les spécialisations sont entre autres la mécanique automobile, le froid et la climatisation, la construction métallique, la couture, la maintenance, l'électricité et le bâtiment.



Le délégué aux affaires économiques du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a procédé au lancement des épreuves dans la capitale.