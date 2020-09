Tchad : les étudiants de 7e année de Médecine à l'UNABA vont bientôt soutenir leur thèse

Le président de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA), Pr. Mahamat Seid Ali, a tenu mercredi une séance d'échange avec les étudiants de 7ème année de Médecine de la faculté des sciences de la santé d'Abéché suite à l'arrêté portant création d'un jury pour l'organisation de leurs soutenances.



La réunion a eu lieu dans l'amphithéâtre de médecine de l'Hôpital de la mère et enfant à N'Djamena, en présence d'un conseiller du ministère de l'Enseignement supérieur, ainsi que de certains responsables de l'UNABA.



"Nous avons tenu une rencontre avec les étudiants de 7ème année de Médecine de l'Université Adam Barka d'Abéché par rapport à l'arrêté n° 0215/PR/MESRI/DG/UNABA/2020 portant création et désignation des membres du jury international de soutenance des thèses de doctorat en médecine à la faculté des sciences et de la santé d'Abéché", informe le président de l'Université à Alwihda Info.



Selon l'arrêté, il est créé quatre jury à l'UNABA pour la soutenance des thèses de doctorat en médecine, dans le cadre de la première promotion de futurs diplômés d'État.



Pr. Mahamat seid Ali appelle les étudiants concernés à se préparer davantage pour leur soutenance qui se tiendra à Abéché du 22 au 27 décembre 2020.



La première promotion est composée de 69 étudiants. Ils se disent prêts pour le jour J.



Malgré quelques difficultés d'ordre organisationnel, notamment liés aux examens cliniques et rattrapages, tout est globalement déjà prêt pour la soutenance.