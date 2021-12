Tchad : les étudiants de Moundou impliqués dans la lutte contre les VBG

Une session de sensibilisation sur les Objectifs de Développement Durable et les Violences Basées sur le Genre, a démarré ce 7 décembre à l’Université de Moundou. Cette session qui regroupe environ 200 étudiants, devra aboutir à la mise sur pied d’un club ODD-VBG, capable de contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des ODD, à travers une meilleure appropriation par les jeunes et leur participation active.



Organisée par le PNUD, à travers le projet chaine pénale, cette session de sensibilisation permettra de susciter l’engagement actif des étudiants, pour agir en faveur des ODD au cours de la prochaine décennie, aux niveaux local et national ; informer les étudiants de l’Université de Moundou sur leurs droits, les mécanismes de protection contre les VBG et les moyens pour faire valoir leurs droits ; mettre en place un Club ODD-VBG d’ossature similaire à celui de Sarh.



A l’ouverture des travaux, le vice-président de l’Université de Moundou, Dr Mahamat Boukhari Hassan, a tout d’abord présenté son institution, l’une des plus grandes universités du Tchad, avant de demander aux étudiants de bien suivre les différents concepts qui leur seront donnés. « Suivez les différents enseignements avec assiduité afin de participer pleinement. Cela vous permettra de lutter ou aider les personnes victimes des violences basées sur le genre », a-t-il dit.



La mise en œuvre de l’Agenda 2030 a été le premier thème abordé par Mounirah Amadou Bissiri, chargée de plancher sur « Egalité de genre et sensibilisation VBG », suivi du thème « Problématique des VBG en milieu estudiantin », animé par Olivier Tshibola Mukuma, coordonnateur du projet d’appui aux institutions de la chaine pénale, PNUD.

Il est attendu de ces assises que les étudiants s’approprient la problématique des ODD, pour être activement engagés dans leur mise en œuvre aux niveau local et national, et qu’ils contribuent activement à l’accélération du développement durable et à la lutte contre les VBG au Tchad.