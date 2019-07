Tchad : les étudiants de l'ISESCO en examens pour le diplôme d'enseignement arabe

Les étudiants de l'ISESCO ont entamé jeudi à Abéché la composition des examens pour l'obtention du diplôme d'enseignement arabe (DENA), réservé aux instituteurs bacheliers.



L'examen a été lancé par le préfet du département de Ouara, en présence de nombreux responsables en charge de l'éducation dont le délégué régional, l'inspecteur département et le président du centre dépêché par la direction de l'ISESCO basée à N'Djamena.



Le coordinateur de l'ISESCO cellule d'Abeché, Yaya Abdallah Yaya, a souligné que "cet examen durera deux semaines et concerne en tout 14 matières, à raison de deux matières par jour."



Les étudiants ont composé jeudi deux matières à savoir la langue vivante et l'éducation physique. Ce vendredi, ils ont composé les mathématiques et la psychologie éducative.