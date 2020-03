Tchad : les étudiants de l'Université de Pala reprennent le chemin de l'amphi

"Le Tchad de demain va ressembler aux jeunes qui sont formés aujourd'hui"



Le président de l'Université rappelle que c'est depuis six ans que l'université de Pala est créée. Ces premières années ont été riches en défis et la communauté locale et nationale, toutes catégories confondues, ont déployé forces et énergies pour les relever. Les résultats sont positifs, encourageant et porteurs d'espoirs, ajoute Dr. Passiring Kedeu.



Pour lui, le Tchad de demain va ressembler aux jeunes qui sont formés aujourd'hui. Il estime que chaque enseignant doit faire du bien, plutôt que de faire du mal et être déclaré tristement coupable puis jugé comme tel le dernier jour, fait comprendre le président.



Le lancement académique a été marqué par la visite de l'amphithéâtre logé dans un espace d'emprunt à l'Agence nationale de développement rurale (ANADER) de Pala.



La cérémonie a pris fin avec des conseils prodigués aux étudiants.