Tchad : les étudiants de l’université Emi Koussi organisent un match de football

Dans le cadre de l'ouverture de la première édition de la semaine culturelle, la fédération des étudiants de l'université Emi Koussi organise un match de football au stade de Paris Congo de NDjamena ce mardi 13 juillet 2021. Cette culturelle est placée sous le thème : « Brassage nationale, socle de cohésion sociale et de la cohabitation pacifique », s’ouvre ainsi par un match amical de football.



Le coordonnateur du comité d'organisation de la semaine culturelle de l'université Emi Koussi, Topona Célestin Houdora, souligne que « lors de cette semaine culturelle, plusieurs activités seront au menu, à savoir le sport, le débat, des formations, des théâtres, un forum, des danses culturelles et l’élection de miss. Cette initiative permettra une visibilité de l'université Emi Koussi, et de montrer quelles sont les capacités dont regorgent les étudiants de l'université Emi-Koussi et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ».



Quant au président de la fédération des étudiants de l'université Emi Koussi, Mahamat Soukaya Mahamat, « cette activité d'aujourd'hui pour la semaine culturelle, consiste à réunir tous les étudiants au tour du terrain. Le football c'est la seule activité qui permet aux étudiants de collaborer et de s'unir, c'est le brassage au sein de l'université Emi Koussi ».

Mahamat Soukaya Mahamt remercie vivement l'administration de l’UNEK, les étudiants initiateurs de cette activité, pour leurs moyens de bord, et également la confédération générale des Petites et moyennes entreprises du Tchad, garant de l'activité culturelle au sein du Palais du 15 janvier. La clôture de cette semaine culturelle sera jumelée à le foire Souda-Tchad, au Palais du 15 janvier et une finale de football sera organisée à cette occasion.