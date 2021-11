Tchad : les étudiants de l'université de Pala en grève

A l'issue d'une assemblée générale tenue le 12 novembre 2021, les membres du bureau de l'UNET et les délégués d’amphithéâtre de l'université de Pala ont décidé unanimement d'observer une grève de trois jours du 15 au 17 novembre 2021. Ils disent avoir évalué le préavis de grève lancé du 10 au 12 novembre dans les locaux de ladite université dont aucune suite ne leur est favorable.



Les motifs de cette grève sont la disponibilités des bus de transport, la disposition d'une bibliothèque, une équipe pour la restauration du Centre national des œuvres universitaires (CNOU) et la disposition d'un centre de santé dans l'enceinte de ladite université.



Pendant les 3 jours, les étudiants disent rester chez eux. Ils affirment qu’ils ne sont pas responsables de ce qui adviendra en cas de non respect.



La signature du document par le secrétaire général adjoint de l'UNET, section de l'université de Pala, Kebzabo Houli Dissem a mis fin à l'assemblée.