Tchad : les étudiants exhortés à faire preuve de courage pour rattraper l'année

"Ce sont des déclarations unilatérales qui ne proviennent que de lui et de ses complices, et non de l'ensemble des membres du bureau national. Nous, nous retrouvons dans une situation de force majeure suite à la pandémie de Covid-19 dont nul n'ignore les conséquences", a-t-il dit.



D’après lui, "le gouvernement s'efforce de sauver l'année académique en cours au profit des étudiants."



Abdoulaye Lamana a salué le "courage" du ministère de l'Enseignement supérieur et de ses partenaires pour avoir permis la reprise des cours.