Tchad : les évêques dénoncent des exclusions dans les nominations à des postes

La Conférence épiscopale a déploré la semaine dernière un « espoir brisé de la jeunesse », dans son traditionnel message de Noël. Les évêques qui étaient en conclave pendant 10 jours à N’Djamena dénoncent des "exclusions" dans la "nomination aux postes de responsabilité", "au détriment des critères objectifs de mérite et de compétence".



Selon les évêques, l’enthousiasme suscité par la déclaration du président de la République de recruter 20.000 jeunes en 2020 à la Fonction publique a beaucoup diminué.



« Beaucoup de jeunes se sont sentis exclus et même frustrés à cause du manque de transparence dans le traitement des dossiers », indiquent les évêques.



Ils exhortent les autorités à « opérer avec courage des choix politiques sans compromission et dans esprit partisan », tout en reconnaissant la délicatesse de la mission au service de la Nation.