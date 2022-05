Tchad : les ex-activistes appellent à une transition inclusive et un partage du pouvoir élargi

Le gouvernement a finalement annoncé ce 1er mai le report du dialogue national inclusif. La date de report sera fixée de commun accord après consultation avec les institutions et les acteurs politiques pertinents.



Plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile de même l’État Qatari, médiateur dans les négociations entre les politico-militaires, les autorités de la transition tchadienne, ont émis le même vœu pour le report du dialogue national initialement prévu pour le 10 mai 2022.



"Le Dialogue National Inclusif est pour les fils et filles du Tchad, le dernier rendez-vous d’espérance de paix. Toute tentative de forcer un dialogue sans toutes les composantes en belligérance entraînerait une situation d’incertitude. Nous réitérons notre appel à toutes les parties à privilégier l’unité nationale et la paix dans les prochains jours de négociation", affirment Abel Maïna, Makaïla Nguebla, Tahirou Hisseine Dagga et Mahamat Saleh Daoud.



Ils invitent la communauté internationale à prendre en considération la spécificité de la situation tchadienne sans imposer un calendrier avec le respect strict des échéances.



Par la voix de Abel Maïna, les ex-activistes demandent aux autorités de la transition, de bien vouloir ouvrir rapidement des larges consultations politiques pour une transition véritablement inclusive avec un partage du pouvoir élargi aux acteurs de la société civile.