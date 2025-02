Tchad : les ex-employés des basses militaires françaises réclament leurs droits

Les ex-employés des basses militaires françaises crient à l'exploitation humaine et à l'esclavagisme, et exigent l'intégralité de leurs droits. Guiligoussi Boukar Paul, 39 ans de service en tant que chef d'équipe magasinier, a indiqué qu'il aurait reçu 9 millions de FCFA comme droits, chose qu'il ne comprend pas.



Mang Justin, 36 ans de service en tant que cuisinier, aurait reçu 4 millions de FCFA, Ngarsandjé Serge, 38 ans de service, en tant que magasinier logisticien, aurait reçu 5 millions de FCFA, Salomé Biani et Tomta Solange, tous des ex-employées, travaillant aux bases militaires françaises d'Abéché, Faya et de N’Djamena, crient à l'exploitation humaine et à l'esclavagisme.



Raison pour laquelle, ils exigent l'intégralité de leurs droits, après avoir passé plusieurs années aux différents services de ces bases militaires. Ils estiment lésés et abandonnés par l'économat des armées françaises du Tchad. En effet, l'économat est une direction des ressources humaines, en charge de la paie et des droits des employés.



Ces ex-employés des bases militaires françaises, lancent un appel au maréchal du Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, et au gouvernement, de faire un pressing pour qu'ils puissent obtenir leurs droits. Par ailleurs, ils demandent également leur réinsertion dans des structures étatiques. Car ils soulignent avoir des familles pour subvenir à leurs besoins.



« S'il le faut, nous allons même aller voir le président français Emmanuel Macron, pour avoir une solution », ont-ils lâché.