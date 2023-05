Tchad : les ex-groupes politico-militaires dénoncent le squat illégal de l’hôtel et se désolidarisent

Un groupuscule d’anciens membres des Mouvements Politico-Militaires signataires de l’Accord de Paix de Doha a été récemment expulsé de l’hôtel Ledger Plazza de N’Djamena par les forces de l’ordre. Cette expulsion a suscité une certaine controverse et a jeté l’opprobre sur l’ensemble des mouvements signataires de l’accord historique de paix de Doha. L’Assemblée Générale (AG) des Mouvements Politico-Militaires signataires de l’Accord de Doha, qui représente l’Instance Supérieure de la Majorité absolue des mouvements politico-militaires, s’est réunie le 12 mai 2023 pour faire une mise au point.



L’AG a rappelé que conformément à l’accord de paix de Doha, chaque membre d’un mouvement politico-militaire officiellement reconnu et signataire de l’accord avait perçu un frais d’installation de 10 millions de francs CFA afin de quitter les hôtels Radisson et Ledger Plazza, où ils étaient logés durant le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) de N’Djaména. La majorité absolue des membres des mouvements politico-militaires ayant perçu ces frais ont effectivement quitté les hôtels pour louer des logements privés en ville.



Cependant, un groupuscule d’anciens membres avec un agenda caché accompagnés de nouveaux membres n’ayant jamais participé aux négociations de paix de Doha, ou encore des militants opportunistes des mouvements créés de fraîche date après le DNIS, ont continué de squatter illégalement l’hôtel Ledger Plazza au nom des mouvements politico-militaires signataires de l’accord de Doha. Cette situation a été jugée irresponsable et préjudiciable par l’AG, qui s’est désolidarisée des squatteurs et a condamné avec fermeté tout acte de nature à porter préjudice et discréditer les mouvements politico-militaires signataires de l’accord de Doha.



L’AG a également réaffirmé son soutien au gouvernement de transition, dont elle est partie prenante, et a encouragé ce dernier dans sa célérité de la mise en œuvre de l’accord de Doha pour ne pas prêter le flanc aux ennemis de la paix.



L’AG des Mouvements Politico-Militaires signataires de l’Accord de Doha a souhaité informer l’opinion nationale et internationale de sa position, rappelant que les propos irresponsables et outranciers tenus par les squatteurs de l’hôtel Ledger Plazza ne reflètent en rien la position des signataires de l’accord historique de paix de Doha.