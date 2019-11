Tchad : les exportations de pétrole en hausse au 3ème trimestre

Au troisième trimestre 2019, les activités du secteur pétrolier sont marquées par une hausse de 10% des recettes pétrolières comparativement au même trimestre de l’année précédente, selon une note de l'observatoire tchadien des finances publiques (Otfip).



"Ce résultant est dû à la hausse des exportations en volume conjugué à la dépréciation (1%) du Franc FCFA par rapport au dollar US, malgré la baisse de la production de 6% par rapport au trimestre précèdent et du cours de brent qui s’établirait autour de 61,9 dollars le baril contre 75,1 dollars le baril à la même période de l’année 2018", explique l'Otfip.



Le volume des exportations est en hausse de 12% sur la même période. Cette hausse des exportations par rapport à la production, pourrait s’expliquer par l’accumulation des stocks de la production.



Les recettes pétrolières recouvrées se chiffrent à 221,9 milliards de FCFA au 3e trimestre 2019 contre 201,3 milliards de FCFA à la même période un an plus tôt, soit une augmentation de 10,2 %. Malgré les baisses du cours de Brent, les recettes pétrolières continuent à s’améliorer comme pour le trimestre précédent.