Tchad : "les expressions telles que 'Mara sakit' sont dévalorisantes pour une femme"

Mme. Kemdolar a insisté sur la mise en œuvre du Code de la femme afin que la femme jouisse totalement de son droit. Elle révèle que la violence est acte illicite, dégradant et humiliant, et évoque plusieurs catégories dont certaines sont physiques et d’autres psychologiques. C’est un acte qui peut déformer et traumatiser la femme durant son existence. D’après elle, les conséquences des VBG peuvent avoir un impact sur la vie d’une femme notamment économique, social et sanitaire.



Le paneliste Dr. Aimé a quant à lui affirmé que la cause féminine est fondamentale pour le développement socio-économique du Tchad. Le Tchad de 2021 n’est pas celui de 1990 parce qu’il a évolué, les mentalités ont changé au cours des événements et la société s’est métamorphosée au regard de beaucoup de facteurs, notamment les TIC.



Pour Dr. Aimé, la constitution du Tchad consacre l’égalité entre l’homme et la femme. Aujourd’hui, les leaders religieux sont des acteurs du changement. Ils font des campagnes de sensibilisation dans les plus profondes zones du Tchad pour amener les parents à comprendre le bienfait de l’éducation d’une fille. Les expressions « Mara sakit » sont dévalorisantes pour une femme. Les femmes ont la même capacité de compréhension, d’intelligence que les hommes, a-t-il martelé.