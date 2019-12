Tchad : les faux médicaments et l’exercice illégal de la pharmacie préoccupent

L’Ordre national des pharmaciens du Tchad (ONPT) avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a organisé lundi une journée de réflexion à l’intention des médias tchadiens, sur la problématique des faux médicaments de la rue et l’exercice illégal de la pharmacie au Tchad.



Le vice-présent de l’ONPT, Dr. Haroun Mahamat Badawi, a rappelé l'enjeu de la rencontre et l'importance de parvenir à des stratégies de mise en oeuvre pour lutter efficacement contre les médicaments de la rue. De ces assises est attendu un rôle actif des médias qui sont amenés à sensibiliser la population sur les effets des médicaments de la rue, les dangers liés à la conservation et à la durée de vie.



Qui est pharmacien ? Qui peut être pharmacien ? Ces questions ont été éludées grâce à une présentation de Dr. Brice, axée sur le rôle des pharmaciens et la lutte contre les faux médicaments, ainsi que les moyens mis en place pour assurer la qualité des médicaments au Tchad.



Selon la présentation, il faut faire la différence en une pharmacie (officine) et un dépôt pharmaceutique. "Le pharmacien c’est celui qui a fait des études (6 à 7 ans). Celui qui a obtenu son diplôme en doctorat de pharmacie, c’est lui qui est considéré comme un pharmacien au Tchad", a expliqué le Dr. Brice.



Cette journée de réflexion de l'ONPT met en exergue le rôle des médias dans la lutte contre la prolifération des médicaments de rue. Certains journalistes se sont d'ailleurs interrogés sur les prix des médicaments qui varient d'une pharmacie à une autre, poussant les patients à acheter dans la rue malgré les dangers. Pour les pharmaciens, il s'agit d'une manière d'arnaquer la population.