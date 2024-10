Tchad : les femmes âgées cassent du béton armé pour survivre

Face à l’absence de prise en charge, des femmes âgées cassent le béton des anciens bâtiments détruits pour survivre.



À l’aide d’un marteau, elles extraient le gravier à l’intérieur, qu’elles rassemblent dans des sacs de 50 kg pour les vendre à 2 500 F, et parfois seulement 1 500 F, après des heures de travail, ou même toute une journée. À 60 ans, l’une de ces femmes passe 12 heures par jour à casser du gravier, sous un soleil brûlant de 45 degrés.



Ayant perdu ses enfants, elle travaille pour nourrir ses petits-enfants orphelins. Cela fait huit ans qu’elle pratique ce travail acharné. En effet, son mari a eu un accident il y a six ans et ne peut plus subvenir aux besoins de la famille. Personne ne prend leurs responsabilités.



Le visage recouvert de poussière blanchâtre qui lui rougit les yeux, les lèvres gonflées et craquelées par la sécheresse, les doigts déformés et écorchés par le sable, elle tamise inlassablement, cherchant le moindre morceau de caillou qu’elle pourra vendre à ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter du gravier.



Des politiques protectrices en faveur des personnes âgées doivent être adoptées par les autorités. Le gouvernement de la 5ème République doit agir pour venir en aide à ces femmes, et leur offrir des conditions de vie plus dignes.