Tchad : les femmes de Guéra unies pour l'action locale et le développement

À Mongo, une nouvelle coordination féminine a vu le jour, réunissant des femmes engagées du Guéra pour discuter du développement local et de l'implication dans la prise de décision. La réunion a rassemblé des membres de diverses organisations, dont CELIAF, AL MOUNA, la FÉDÉRATION GOROUMA, l'AFGDR, le RÉSEAU DES FEMMES DU GUERA, ainsi que des élues locales, sous la présidence de la coordinatrice Achta Adoum, également maire adjointe de la commune de Mongo.



Dans son discours d'ouverture, la coordinatrice Achta Adoum a encouragé la solidarité, la conscience et l'objectivité parmi les femmes pour surmonter les défis qui entravent le développement féminin. Elle a également saisi cette occasion pour appeler toutes les femmes à participer activement au vote.



Les participantes ont exprimé leur satisfaction quant à cette rencontre qui devrait renforcer leur contribution active dans la vie sociale, communautaire et administrative.