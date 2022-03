Tchad : les femmes du ministère des Infrastructures assistent les détenues de Klessoum

En ce jour, la délégation des femmes fonctionnaires a fait un geste du coeur aux femmes incarcérées à la maison d'arrêt. Pour la délégation, il n'est pas question d'oublier ces femmes en ce jour de fête.



La présidente du comité d’organisation, Fatimé Mahamat Herbama, a indiqué qu'il s'agit d'un geste humanitaire à l’endroit des détenues mais aussi un moment de partage. "Bien que nous sommes dehors et libres, nous pensons à ces femmes détenues en ce jour spécial pour la femme tchadienne", a-t-elle dit.



Le don est composé de 10 cartons de pâtes alimentaires (macaroni), 10 cartons de détergent, cinq cartons de savon, trois sacs du riz de 50 kg, deux bidons d’huile de 20 Litres, six cartons de pommade (vaseline) et deux cartons de tomate.



"Il faut qu’elles gardent la foi, un jour ou l’autre elles retrouveront leur liberté", a encouragé Fatimé Mahamat Herbama.