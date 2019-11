Tchad : les femmes et filles mères formées en couture à Pala pour leur autonomisation

Dans le souci de contribuer à l'autonomisation de la femme, la Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines du Tchad (Celiaf) antenne du Mayo Kebbi Ouest offre des formations au filles-mères et aux femmes en couture. La Fondation grand coeur a équipé ce centre en matériel de couture (machines à coudre et à broderie), un geste salué par la présidente de l'antenne de la Celiaf, Mme. Bassami Denenoudji Rachel.



Malgré l'appui important que reçoit la Celiaf, l'antenne de Pala rencontre d'énormes difficultés, notamment le manque de local pour la formation et l'absence d'électricité pour faire fonctionner les machines à broderie, c'est pourquoi ces machines demeurent rangées au magasin, indique Mme. Denenoudji Rachel. Selon elle, plusieurs démarches menées auprès des autorités locales ont été vaines



A cette occasion, le point focal de la Fondation grand coeur (FGC), Tao Justin rassure la Celiaf que l'appui de la fondation va se perpétuer. Car dit-il, la Fondation grand coeur sous la commande de la Première Dame oeuvre aux cotés des démunis. Tao justin a promis de transmettre les cris de coeur de l'antenne Celiaf du Mayo Kebbi Ouest à sa hiérarchie au niveau central.



Le maire 1er adjoint de la ville de Pala, Marie Naidara qui a lancé cette formation des femmes et filles mères en technique de couture, exhorte les apprenantes a adopter un comportement responsable car leur vie en dépend pour la prise en charge de leur famille en vue de leur autonomisation.



Elles sont plus d'une trentaine de femmes et filles engagées pour cette formation qui dure une année. La cérémonie a vue la présence du sous-préfet de Pala rural, des délégués d'arrondissements de la ville de Pala, des femmes de la Celiaf et de plusieurs personnes invites.



La Celiaf du Mayo Kebbi Ouest offre cette formation aux femmes et aux filles mères depuis bientôt une décennie.