Tchad : les femmes incitées à dénoncer les auteurs de violences

La conférence-débat a été animée par Zenaba Ndolassoum, responsable dudit centre social, en présence de nombreuses femmes issues des organisations féminines du Ouaddaï, ainsi que des collégiennes et lycéennes.



Le délégué provincial de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, a indiqué que les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres sont une période propice qui permet à toutes les organisations du monde entier de se pencher sur le phénomène des violences de tout genre qui prend de l'ampleur du jour au lendemain.



Pour lui, la question des violences à l'égard des femmes devient plus qu'une priorité et nécessite des actions concertées, en plus d'une implication urgente afin de mettre fin à cette stigmatisation qui entrave l'épanouissement des femmes et filles.



Mahmoud Togou Ali a souligné que le gouvernement du Tchad attache du prix à la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Il a exhorté les participantes à véhiculer le message reçu à leur entourage.



La responsable du centre social d'Abéché, Zenaba Ndolassoum, a affirmé que selon les dernières estimations, près d'une femme sur trois âgée de 15 ans et plus -partout dans le monde- a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou d'un non partenaire. Elle a fait savoir aux femmes et filles présentes qu'elles doivent dénoncer toutes sortes de violences aux autorités afin de traduire les auteurs devant les juridictions compétentes.