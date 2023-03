Tchad : les femmes invitées à jouer un rôle crucial dans la réconciliation nationale

Après le discours de bienvenue du responsable du centre social de Bébédjia, la présidente du comité d'organisation de la semaine, Rassoul Germaine, a demandé aux femmes de mesurer le rôle qu'elles peuvent jouer dans cette deuxième phase de la transition pour une réconciliation nationale.



Le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Bath, a officiellement lancé la semaine en invitant les femmes à être de véritables actrices de paix et de vivre ensemble. Pour lui, la semaine est un cadre idéal pour la réflexion et les échanges entre femmes.



La cérémonie s'est terminée par une visite guidée des stands. Des exposés et des conférences sur différents sous-thèmes sont programmés tout au long de la semaine.