Tchad : les femmes leaders du Tchad s’engagent dans le processus de transition

Le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce 02 mars 2022, une délégation de responsables des organisations féminines du Tchad, conduite par l’ambassadeur Mariam Mahamat Nour, présidente du Conseil National des Femmes Leaders du Tchad (CONAF).



Elles sont venues présenter au chef de l’Etat, les conclusions d’une grande rencontre qui a réuni du 14 au 16 février dernier à Bongor dans le Mayo Kebbi Est, plusieurs leaders des organisations des femmes tchadiennes. Au cours de cette rencontre, elles ont discuté des problèmes des Tchadiennes, questionné la transition en cours, mais aussi réfléchi sur le rôle que doivent jouer les femmes.



Ce sont donc les conclusions de cette rencontre que l’ambassadeur Mariam Mahamat Nour et ses sœurs, ont bien voulu porter à la très haute attention du chef de l’Etat, le général Mahamat Idriss Deby Itno. Une transition apaisée, inclusive et réussie, tels sont les vœux des femmes qui veulent y avoir toutes leurs places.



C’est d’ailleurs dans cette logique que travaille le président du Conseil Militaire de Transition. Une motion de soutien des femmes a été adressée au Conseil Militaire de Transition et à son président, pour avoir évité au pays de sombrer dans le néant après le décès tragique du Maréchal du Tchad.



De par son poids démographique, la femme reste une actrice incontournable sur la scène politique du Tchad, a admis le chef de l’Etat Général que rien ne pourra jamais l’arrêter dans sa quête d’une Transition inclusive et réussie et d’une société juste et équitable.