Tchad : les femmes médiatrices unies pour relever les défis de la cohésion sociale

L'objectif de ce forum est de relever les défis que rencontrent les femmes le plus souvent. Les défis à relever sont les inégalités, l'injustice ou encore l'intolérance. Ce forum permet aussi aux femmes et filles médiatrices de différents horizons, réunies ce 19 décembre, de se connaître et d'évaluer leurs capacités de porter ensemble les valeurs de la paix et de la cohésion sociale.



Meram Mahamat Mourba, coordinatrice du réseau, souligne que la recrudescence des conflits communautaires cause d'énormes dégâts humains et socio-économiques.



La coordinatrice constate que lors des négociations et des résolutions des conflits intercommunautaires, les femmes en sont les premières victimes et les moins impliquées, alors qu'elles sont des gardiennes protectrices.



Pour contribuer à relever les défis, Meram Mahamat Mourba demande aux femmes médiatrices de s'unir pour renforcer les liens de fraternité, de citoyenneté et prévenir les conflits sociaux.



Le forum est aussi l'occasion de renouveler l'engagement des femmes et filles médiatrices d'oeuvrer pour le vivre-ensemble, en faisant preuve de dynamisme.